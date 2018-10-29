/ Подростки на крыше напугали жителей Миасса

Дети забрались на самый верх многоэтажного дома.

Четверо подростков прыгали на крыше в доме по улице Набережная, 39 в Миассе. Мальчишек, которые решили скрасить досуг опасным занятием, заметила одна из жительниц города, которая выложила пост с фотографией «Вконтакте».

На Набережной, 39 часто происходит такая картина. Мальчишки развлекаются. Вопрос: кто заботится о том, чтобы вход на крышу был закрыт? Ведь эти забавы могут кончиться печально. — поделилась автор поста Наталья Чуркина.

Запись вызвала обсуждение среди подписчиков группы. Пользователи разделились на два лагеря: одни предложили наказать мальчиков и их родителей за ненадлежащее воспитание, другие же принялись защищать подростков, аргументируя это тем, что сами в детстве прыгали по крышам.