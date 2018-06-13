/ Школьница застряла на крыше многоэтажки в Златоусте

На месте работали спасатели.

14-летняя девушка застряла в решетке, которая ограждала технический этаж жилой высотки в Златоусте. Подросток вместе со своими друзьями сумела пробраться на крышу многоэтажки. Обратный путь преодолеть оказалось сложнее — школьница не смогла выбраться, оказавшись в плену металлической конструкции. Ей на помощь пришли местные жители.

Спасателям Златоустовского спасотряда областной службы поступил вызов от очевидца, который сообщил, что требуется помощь девочке. — пояснили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вызволили подростка. По предварительным данным, девочка не пострадала, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.