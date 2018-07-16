/ Челябинского архитектора обвинили в захвате крыши многоэтажки

Соседи жалуются на шумные вечеринки, которые проводит хозяин пентхауса.

Челябинский архитектор Максим Новиков, который приобрел квартиру на 17-м этаже с выходом на крышу, может лишиться возможности проводить время на открытом пространстве. На этом настаивают другие жители дома. По их словам, собственник уже несколько раз устраивал шумные массовые вечеринки, которые мешают им жить спокойной жизнью.

Всех жильцов и всех гостей мы уже знаем. В этой квартире делают ремонт, сначала думали, что народ ходит туда за этим. Потом оказалось, что Максим собирается делать там вечеринки, планы у него были грандиозные. Собирается устраивать пляжные темы: поставить бассейн, натянуть гамаки, организовывать свидания и двойные свидания. У нас в принципе двор тихий, люди привыкли к покою, а тут такое. — рассказала консьерж Ольга Маркова.

Многие жильцы утверждают, что долгое время даже не подозревали, что крыша используется не по назначению. Однако теперь, когда шумные визиты гостей обсуждает весь дом, остаться в стороне не получается даже у них.

Я живу на 13 этаже, но вообще не догадывалась, что у нас такое происходит. Я бы не сказала, что меня это возмущает, но я считаю, что крыша — это не место для проведения таких мероприятий, таких массовых гуляний. Там и дым, и крики, особенно когда Россия играла. — добавила жительница дома Елена Фролова

Возмущенные челябинцы обратились в ТСЖ и провели собрание собственников. Там приняли решение, что выход на крышу из квартиры Максима Новикова необходимо заблокировать, а с него взыскать 100 тысяч рублей. Правда, в ТСЖ «Жилком» уверяют, что для этого будет достаточно составить документ на основании общего собрания собственников жилья в доме. Никакие другие инстанции к процессу не подключили. Вопросом пока активно занимаются только челябинские общественники.

Здесь нарушена пожарная безопасность, плюс мы видим, что кровля — это общедолевое имущество. Это собственность всех жильцов многоквартирного дома. Здесь произошел захват крыши. Можно понять и собственника: его ввели в заблуждение. Застройщик либо риелтор сказали ему, что кровля его, но никакие органы не позволят оформить ее в собственность. Выходы на крышу никак не оформлены, а кровля — имущество всех жителей, доступ сюда должен иметь только ТСЖ. — заявил общественник Марсель Хазиев.

Собственник Максим Новиков пояснил, что покупал квартиру как раз из-за выхода на крышу, а теперь у него появились завистники. Именно они хотят потеснить владельца пентахауса или получить какую-то выгоду за счет поднятой шумихи.

Весь шум поднимают несколько жильцов, которые хотят сохранить себе доступ на крышу, чтобы жарить там шашлыки либо получить что-то взамен. Квартира у меня в собственности, сейчас я делаю там ремонт, документы все в порядке. Кровля оборудована застройщиком для эксплуатации, есть соответствующее покрытие — это брусчатка, а также сделано дополнительное ограждение по периметру для безопасности, общедомовые коммуникации, к которым необходим доступ, выведены на дополнительный уровень кровли, для доступа к ним есть отдельный выход из подъезда. Сейчас подобные дома строятся каждый год. У нас есть планировка, где указан выход на крышу. — пояснил сайту «Первый областной» Максим Новиков.

На своем ютуб-канале архитектор пояснил, что помещение, которое он приобрел, изначально строилось как технический этаж. Вскоре застройщик принял решение превратить его в жилой пентхаус площадью более 300 квадратных метров. Когда покупателя не нашлось, квартиры разделили, чтобы снизить стоимость. Сейчас на последнем этаже многоэтажки четыре таких жилплощади. Какую судьбу для их собственников уготовили в местном ТСЖ, пока не уточняется.