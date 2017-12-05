/ Пять таджиков получили тюремные сроки за разбой, вымогательство и убийство земляка

Изначально осужденные не собирались убивать потерпевшего.

Сегодня, 5 декабря, Челябинский областной суд вынес приговор пятерым гражданам Таджикистана: Рустамджону Амирову, 1981 года рождения, Мухамаджону Джаборову, 1982 года рождения, Сафарали Мажнунову, 1990 года рождения, Немате Пахретдинову, 1960 года рождения, и его сына Умеду Пахретдинову, 1983 года рождения. Они признаны выновными в «Разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору», «Вымогательстве, с применением насилия». Пахретдинов-младший и Амиров также признаны виновными в угоне, а последний еще и в убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление. Подельники не имеют регистрации на территории РФ, официально не работают, не судимы, имеют среднее образование.

Суд установил, что соучастники, обладая информацией о наличии у знакомого предпринимателя денежных средств, разработали совместный план разбойного нападения на него. Утром 4 апреля 2016 года на территории рынка «Каширинский» Пахретдинов-старший, под предлогом совместного употребления наркотиков, пригласил потерпевшего в одну из квартир в Курчатовском районе, где остальные сообщники ждали их. Там они напали на мужчину с пневматическим пистолетом, сковали наручниками, надели на голову наволочку, а ноги обмотали скотчем. Кроме того, злоумышленники сняли с него украшения и забрали мобильный телефон. Затем Амиров и Пахретдинов-младший с целью скрыть факт присутствия потерпевшего в данной квартире перегнали его автомобиль в другой двор и похитили из него деньги. Похищенным имуществом распорядились по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере более 70 тысяч рублей. — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

В квартире мужчины стали шантажировать свою жертву, угрожая распространить сведения о якобы осуществлении им сбыта наркотиков. Потерпевшей не пошел на поводу у похитителей, не испугавшись также угроз насилия. В то же время родственники похищенного обратились в полицию. Боясь ответственности за совершенные преступления, Амиров решил изменить план и убить жертву. Он надел на голову бизнесмена пакет и душил его, пока тот не перестал подавать признаки жизни. После этого подельники вывезли тело в Каштакский бор и закопали.

В судебном заседании Амиров заявил, что вину признает частично в вымогательстве денег, а также в том, что они переставили машину с одного места в другое. По его мнению, пакет на голову потерпевшего мог надеть каждый, сам он мужчину не душил. Джаборов, Мажнунов и Пахретдинов младший признали вину только в вымогательстве, группой лиц по предварительному сговору, последний также признался в угоне. Пахретдинов старший пояснил, что частично признает вину в вымогательстве, а именно в том, что привел потерпевшего в квартиру. Однако он не знал, что иужчину убьют, иначе никогда бы его туда не сопроводил. — добавили в пресс-службе суда.

Вынося приговор, судья учел смягчающие обстоятельства Амирову, Джаборову и Пахретдинову старшему наличие на иждивении малолетних детей, Мажнунову, Пахретдинову младшему и Джаборову, в том числе, активное способствование раскрытию преступлений. Кроме того, в отношении каждого учтено частичное признание вины и положительные характеристики.



Таким образом, суд приговорил Амирова к 19 годам и 6 месяцам, Джаборова и Мажунова к 8 годам, Пахретдинова-старшего к 9 годам, Пахретдинова-младшего — к 8 годам и 6 месяцам. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима, кроме Амирова. Тот отправится в колонию строгого режима. Кроме того, с Амирова суд взыскал в пользу родственников 3,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда, а также со всех вместе 82 тысячи рублей материального ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.