/ Челябинца будут судить за убийство двоих человек и пожар

Мужчина решался на серьезное преступление после употребления алкоголя.

Челябинский областной суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении 35-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в двух убийствах с перерывом в несколько месяцев. Следователями установлено, что оба убийства были совершены обвиняемым под воздействием крепкого алкоголя. В первом случае он набросился в подъезде дома в Ленинском районе заколол своего случайного знакомого. Во второй ситуации неподалеку от места совершения первого преступления 35-летний челябинец убил своего нового знакомого, с которым скооперировался ради пьянки. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина устроил пожар.



Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Челябинска. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ «Убийство двух лиц» и 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества путем поджога». — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.



Отметим, что уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

