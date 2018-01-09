/ Предполагаемые виновники двойного убийства задержаны в Челябинске

СК возбудил уголовное дело.

Двоих мужчин подозревают в убийстве знакомых в Курчатовском районе Челябинска. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». К настоящему времени причастных к преступлению удалось задержать.



По версии следствия, в вечернее время текущего года в квартире одного из убитых в ходе совместного распития спиртного, у потерпевших и подозреваемых произошел конфликт на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемые избили потерпевших, нанеся им смертельные травмы. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что подозреваемые заключены под стражу. Проводятся следственные действия. В ходе расследования уголовного дела следователем в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.