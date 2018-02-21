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/ 15-летний мальчик стал жертвой разбойника с ножом на Южном Урале

15-летний мальчик стал жертвой разбойника с ножом на Южном Урале

Подросток лишился сотового телефона за 11 тысяч.
вчера в 17:03
  |  Происшествия

Накануне в Златоусте 15-летний подросток отдал преступнику телефон стоимостью 11 тысяч. Инцидент имел место в темное время суток у дома № 184 по улице Таганайская. Мужчина угрожал мальчику ножом. С заявлением о нападении в полицию обратились родители пострадавшего школьника.

Сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Новозлатоустовский» отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу установили и задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее неоднократно судимый уроженец города Сатка 1994 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту следственным отделом по городу Златоусту Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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