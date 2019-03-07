/ Женщине, убившей своего парня шампуром, вынесли приговор

Инцидент произошел минувшим летом.

Сосновский районный суд приговорил к 6.5 годам общего режима 27-летнюю жительницу Челябинской области, которая убила своего парня шампуром. Об этом из зала суда сообщила корреспондент медиахолдинга ОТВ.

Кроме того, потерпевшей стороне судом была назначена компенсация. Маме погибшего женщине придется возместить моральный ущерб в 400 тысяч рублей, а его братьям — по 300 тысяч. Также, обвиняемая оплатит услуги адвоката и погребение погибшего.

Напомним, инцидент случился прошлым летом. Известно, что между жертвой и обвиняемой возникла ссора на почве обсуждения бытовых тем, после чего девушка, не совладав с эмоциями, схватила шампур для жарки шашлыка и нанесла мужчине удар.

По факту случившегося следственным комитетом России по Челябинской области было возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».