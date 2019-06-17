/ Челябинке, убившей парня шампуром, изменили приговор

Дело в аппеляционном порядке рассмотрел областной суд.

Челябинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении 27-летней челябинки, убившей своего парня шампуром. Ведомство частично изменило приговор Сосновского районного суда от 7 марта 2019 года, по которому женщина была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Районным судом ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с женщины взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников умершего в размере 1 миллиона рублей и сумма расходов, связанных с погребением в размере 79 тысяч рублей. Апелляционная инстанция увеличила размер компенсации морального вреда потерпевшим до 1 миллиона 300 тысяч рублей. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Отметим, что приговор обжаловал адвокат осужденной, который настаивал на оправдании подзащитной. Потерпевшая же сторона просила увеличить срок наказания и размер компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.