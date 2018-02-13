Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.02 -0.15 71.25 -0.14
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Южноуральский срочник, которого нашли в части с простреленной головой, сам написал записку

Южноуральский срочник, которого нашли в части с простреленной головой, сам написал записку

Об этом говорят результаты почерковедческой экспертизы.
сегодня в 13:05
  |  Происшествия

Экспертиза исследовала записку, которую, как утверждает следствие, нашли в кармане 18-летнего солдата. Установлено, что молодой человек писал ее сам. В ней военнослужащий простился с родными. Об этом сообщает правозащитник Алексей Ковалев.

Добавим, на экспертизе настояли родные срочника. Они не верили в то, что парень мог сам написать эти строки. Еще одним доводом был тот факт, что молодой человек не отличался грамотностью, а записка была написана без ошибок. В ней он просит прощения и отправляет мать отдохнуть в Сочи на деньги, которые ей выплатят в качестве компенсации. Фото послания было опубликовано в социальных сетях.

Напомним, 18-летнего парня из Челябинской области с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части. Как заявили следователи, в кармане у него была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон.

Установлено, что в соответствии с планом учебы 26 января т.г. проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов утра выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий он обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего незамедлительно доставлен в реанимационное отделение федерального государственного казенного учреждения «411 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, где ему поставлен диагноз «Огнестрельное пулевое ранение головы». — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело. В Амурскую область прилетели родные пострадавшего солдата. Они продолжают настаивать на том, что версия о суициде недопустима.

Были с мамой в военной прокуратуре, рука руку моет! У них все схвачено, заметают свои следы. — рассказала сестра срочника Валентина.

По ее словам, состояние солдата остается крайне тяжелым. Разбирательства в связи с ЧП продолжаются.

Общество
Родные южноуральского срочника, которого нашли в части с огнестрелом, рассказали о его состоянии
31.01.2018
Родные южноуральского срочника, которого нашли в части с огнестрелом, рассказали о его состоянии
Происшествия
Независимая экспертиза подтвердила следы побоев на теле погибшего срочника из Магнитогорска
26.01.2018
Независимая экспертиза подтвердила следы побоев на теле погибшего срочника из Магнитогорска
Происшествия
Двух сослуживцев подозревают в смерти срочника из Магнитогорска
18.01.2018
Двух сослуживцев подозревают в смерти срочника из Магнитогорска
Происшествия
Погибший в части южноуральский солдат-срочник не подвергался насилию
09.01.2018
Погибший в части южноуральский солдат-срочник не подвергался насилию
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
сегодня в 20:19
Стало известно о ситуации на государственной границе в Челябинской области
Общество
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
сегодня в 19:56
65 секунд на реагирование. Система 112 заработает по всей Челябинской области
Общество
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
сегодня в 19:40
Судебные приставы лишили южноуральца страховых выплат после ДТП
Происшествия
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
сегодня в 19:14
Вспышку кишечных инфекций зафиксировали в Челябинской области
Общество
Названа причина крушения Ан-148
сегодня в 18:58
Названа причина крушения Ан-148
Происшествия
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
сегодня в 18:50
Пьяного бесправника-рецидивиста поймали в Челябинской области
Культура
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
сегодня в 18:13
Челябинскую короткометражку назвали лучшей на международном фестивале кино в Сочи
Происшествия
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
сегодня в 18:01
Сосед вынес лежачего пенсионера и его супругу из горящего дома в Златоусте
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна