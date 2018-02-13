/ Южноуральский срочник, которого нашли в части с простреленной головой, сам написал записку

Об этом говорят результаты почерковедческой экспертизы.

Экспертиза исследовала записку, которую, как утверждает следствие, нашли в кармане 18-летнего солдата. Установлено, что молодой человек писал ее сам. В ней военнослужащий простился с родными. Об этом сообщает правозащитник Алексей Ковалев.

Добавим, на экспертизе настояли родные срочника. Они не верили в то, что парень мог сам написать эти строки. Еще одним доводом был тот факт, что молодой человек не отличался грамотностью, а записка была написана без ошибок. В ней он просит прощения и отправляет мать отдохнуть в Сочи на деньги, которые ей выплатят в качестве компенсации. Фото послания было опубликовано в социальных сетях.



Напомним, 18-летнего парня из Челябинской области с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части. Как заявили следователи, в кармане у него была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон.

Установлено, что в соответствии с планом учебы 26 января т.г. проводились тренировочные мероприятия по противодействию терроризму, в ходе которых личному составу выдано штатное огнестрельное оружие без боеприпасов. Около 10 часов утра выявлено отсутствие одного из военнослужащих на месте несения службы. Во время поисковых мероприятий он обнаружен на последнем этаже заброшенного здания в бессознательном состоянии, после чего незамедлительно доставлен в реанимационное отделение федерального государственного казенного учреждения «411 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, где ему поставлен диагноз «Огнестрельное пулевое ранение головы». — сообщили сайту «Первый областной» в Главном военном следственном управлении СКР.



Возбуждено уголовное дело. В Амурскую область прилетели родные пострадавшего солдата. Они продолжают настаивать на том, что версия о суициде недопустима.



Были с мамой в военной прокуратуре, рука руку моет! У них все схвачено, заметают свои следы. — рассказала сестра срочника Валентина.



По ее словам, состояние солдата остается крайне тяжелым. Разбирательства в связи с ЧП продолжаются.

