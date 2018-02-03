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Вскрылось уголовное прошлое южноуральского солдата с «огнестрелом»

Военкомат скрыл этот факт от военной части, где служил призывник.
сегодня в 11:36
  |  Общество

В Амурской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после серьезного травмирования южноуральского солдата. Спустя несколько дней после вмешательства военного следственного управления вскрылась информация о поведении призывника на гражданке. С 2004 года у него было 2 судимости и 1 административное правонарушение.

29 июля 2014 года Евгений Кувайцев был осужден Ашинским районным судом за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Наказание было условным на 1 год с дальнейшим ограничением свободы. 7 ноября 2014 года был осужден за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище. Наказан штрафом в 1,5 тысячи рублей. 23 января 2017 года было зафиксировано административное правонарушение — распитие алкогольной продукции в общественных местах. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Поскольку призывник являлся фигурантом уголовных дел, военкомат мог не отправлять ему повестку и не привлекать к службе.

Раньше по уголовным статьям нельзя было привлекать к армии. Сейчас можно, но в редких случаях, когда не хватает обычных ребят-призывников. Другой вопрос, почему об уголовном прошлом призывника умолчал военкомат. Никто об этом не знал. Теперь вопросом занимаются правоохранительные органы. — разъяснил сайту «Первый областной» председатель регионального «Союза призывников России» Марсель Хазиев.

Напомним, 18-летнего парня из Кропачево с огнестрельным ранением в голову нашли сослуживцы на чердаке одного из зданий военной части в Белогорске, Амурская область. По версии следствия, в кармане у солдата была записка, рядом лежали три стреляные гильзы, а в магазине автомата был четвертый патрон. Возбуждено уголовное дело. Солдат находится в больнице, он подключен к аппаратам. Родные сообщают, что состояние остается тяжелым.

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