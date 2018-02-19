/ Грубые нарушения нашли в интернате под Челябинском, воспитанники которого пожаловались на изнасилования

Проверку инициировала и провела прокуратура.

Оказалось, что в интернате не организовали контроль за детьми. Там ранее пропадали дети, но в полицию об этом сообщали далеко не сразу. Посторонние могли свободно проникнуть на территорию и также беспрепятственно покинуть интернат.

Теперь руководитель может лишиться занимаемой должности, но окончательное решение пока не принято.

В целях устранения нарушений закона прокуратурой внесено представление главе муниципального района по месту нахождения интерната, одновременно поставлен вопрос о соответствии руководителя социального учреждения занимаемой должности. — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и ход расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре области. Проверочные мероприятия продолжаются.

Напомним, как минимум семь детей-сирот стали жертвами сексуального насилия в интернате под Челябинском. Сразу несколько мальчиков рассказали своим опекунам ужасающие подробности их пребывание в приюте. Сообщается о мужчине, который продолжительное время наведывался в учреждение в качестве гостя и проводил время с маленькими мальчиками. Сейчас задержан 51-летний мужчина, причастный к преступлению. Возбуждены два уголовных дела. Расследование продолжается.

