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/ Независимая экспертиза подтвердила следы побоев на теле погибшего срочника из Магнитогорска

Независимая экспертиза подтвердила следы побоев на теле погибшего срочника из Магнитогорска

На дополнительных исследованиях настояли родные.
сегодня в 15:36
  |  Происшествия

На теле магнитогорца, погибшего на авиабазе Сокол под Пермью, обнаружили гематомы, которые образовались в результате побоев, сообщают правозащитники. Об этом свидетельствуют данные независимой экспертизы, которую проводили в Челябинске. Также, по словам представителя семьи погибшего, подтвердился факт неуставных отношений в части, где служил солдат.

Мы знаем, что в части, где произошло ЧП, незаконно назначали старшими тех, кто не был командирами подразделения, не имел старшего воинского звания. Просто в силу их физических и нравственных возможностей их ставили старшими. Таким образом смотрящих освобождали от их основной работы. — пояснил сайту «Первый областной» правозащитник Алексей Ковалев.

Он также добавил, что после многочисленных проверок в военной части признали, что погибший молодой человек в день смерти был при исполнении обязанностей. Ранее военные настаивали на обратном и после гибели магнитогорца даже издали соответствующий приказ. Сейчас документ изменили, выписки из обновленной версии уже получили родные солдата.

Ранее в Главном военном следственном управлении сообщили, что по факту гибели 20-летнего солдата возбудили второе уголовное дело. Один из подозреваемых заключен под стражу, второму никак не ограничили свободу, сообщил, что он находится в лазарете.

Напомним, тело солдата-срочника из Челябинской области обнаружили на авиабазе под Пермью 5 января. Через 5 дней, 10 января, его похоронили на кладбище в Магнитогорске.

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