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/ Ледовый городок на площади Революции официально закрыт

Ледовый городок на площади Революции официально закрыт

Демонтаж ускорила теплая погода.
сегодня в 10:56
  |  Общество

Ледовый городок, посвященный грядущему Чемпионату мира по хоккею среди юниоров, завершает свою работу. Демонтаж фигур, горок и других конструкций начинается 19 февраля. Ледовый городок простоял почти два месяца и, по оценкам властей, очень понравился жителям Челябинска и гостям города. Однако в текущих погодных условиях его работу продолжать нельзя.

Все подтаивает, и ледовый городок использовать уже не безопасно. Наверное, он последним в Челябинске прекратит свое существование. Время свое он отработал позитивно, и время завершить работу пришло. Скорее всего, в течение дня городок закроют и оградят. — рассказал сайту «Первый областной» мэр Челябинска Евгений Тефтелев.

Предполагается, что работа будет идти круглосуточно, так что скоро площадь Революции снова станет открытым пространством. В прошлом году это случилось к 1 марта.

Добавим, что ледовый городок, который построили этой зимой на ЧМЗ, уже демонтировали.

Напомним, официально ледовый городок на центральной площади начал работу 25 декабря. На площади установили воронки, ловушки и лабиринт Простоквашино, гостей встречали скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, хоккеисты команд «Вымпел» и «Метеор» из советского мультфильма, а также Кот Матроскин и Шарик.

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