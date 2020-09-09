Сразу две автомобильные кражи раскрыли челябинские полицейские

Злоумышленникам уже избрали меру пресечения.

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В Челябинске у автоледи из салона машины пропал терминал для оплаты банковскими картами. Женщина сразу же обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе на улице Салютной. Женщина пояснила правоохранителям, что оставила машину во дворе одного из домов, а когда вернулась, терминала в салоне не обнаружила. Ущерб автоледи оценила в 35 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „кража“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до двух лет»,— прокомментировали в ведомстве.

Подобный инцидент произошёл во дворе дома по улице 250-летия Челябинска. Там у 50-летнего мужчины похитили колпаки с колёс отечественного авто. Ущерб челябинец оценил в 2800 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

В отношении одного из подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.