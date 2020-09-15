Главное — чистота полости рта: челябинка пыталась пронести мимо кассы зубную щетку

Однако ее ждал провал.

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В Челябинске местная жительница отправилась в магазин за зубной щёткой. Но, видимо, обычная её не устроила, и женщина прихватила с прилавка электрическую. Но оказалось, что прибор ей не по карману, и она решила пронести его через кассы, не оплачивая. Но не тут-то было.

Инцидент произошёл 13 сентября в 19:19 в одном из гипермаркетов, расположенных на улице Блюхера. Охранник магазина остановил женщину прямо около касс и вызвал на подмогу сотрудников Росгвардии.

«Войска национальной гвардии РФ, получив сигнал „тревога“, сразу же выехали на место. В магазине бойцы задержали подозреваемую и установили её личность. Ей оказалась местная жительница 1987 года рождения. На место вызывали следственно-оперативную группу, которая изъяла похищенный товар стоимостью более 5,5 тысяч рублей»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

После того, как щётку изъяли, челябинку отвезли в местный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.