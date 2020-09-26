В Копейске неизвестный украл более 170 тысяч рублей из чужого авто

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Копейске Челябинской области неизвестный разбил стекло автомобиля, украл деньги и скрылся. Свидетели криминальной сцены сообщили о происшествии владельцу авто, а тот сразу же отправился с заявлением в местный отдел полиции.

35-летний местный житель рассказал правоохранителям, что оставил в своём автомобиле «Лексус» барсетку, в которой было более 170 тысяч рублей. Она и исчезла. Получив заявление от пострадавшего и выслушав очевидцев, сотрудники полиции передали данные автомобиля всем необходимым ведомствам и приступили к розыску.

«Обнаружив необходимое авто, инспекторы ДПС начали его преследование и в итоге задержали злоумышленника. Им оказался житель Копейска 1989 года рождения»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчине уже избрали меру пресечения — суд оставил копейчанина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Похищенная барсетка с деньгами изъята у злоумышленника и возвращена владельцу.