Сработавшая электросирена напугала жителей Челябинска

Причину ложной тревоги выясняют специалисты.

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Сирена на крыше девятиэтажки по улице Василевского в Челябинске сработала поздним вечером во вторник, 20 октября. Об этом обеспокоенные горожане сообщили в диспетчерскую службу.

«На место была направлена аварийная бригада „Южуралстройсервис“, которая произвела отключение оборудования от электроснабжения», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сегодня запланированы работы, в ходе которых установят причины и обстоятельства запуска сирены. Челябинцев просят соблюдать спокойствие, поводов для паники нет.