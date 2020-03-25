Южноуральцы испугались звуков электросирен

Плановая проверка системы оповещения состоялась сегодня в первой половине дня.

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Сегодня, 25 марта, в Челябинской области провели плановую проверку системы оповещения с включением электросирен и громкоговорителей. Несмотря на то, что сайт «Первый областной» опубликовал несколько материалов, сообщающих о предстоящей проверке, во время включения сигнала «Внимание всем!» в редакцию поступило немало писем испуганных горожан. Оказалось, звонки поступали и на Единую челябинскую дежурно-диспетчерскую службу — 112.

«В период с 11:00 до 14:00 нам поступило 12 звонков от жителей Челябинска. Спрашивали, почему звучит тревожный сигнал, мы объясняли, что сегодня проходит запланированная проверка»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЕДДС.

Многие горожане также возмутились проведением проверки в столь «волнительное» время: мол, «люди и так паникуют из-за распространения коронавирусной инфекции, а тут ещё проверку включили». Но, как нам сообщил начальник управления гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Игорь Вдовкин, проверка сигнала проводится вне зависимости от каких-либо обстоятельств.

«Проверку системы оповещения мы проводим ежегодно 25 марта. Пугаться не стоит, о проведении проверки сообщалось задолго до того, как она состоялась. И изменять плановую проверку в зависимости от какой-то ситуации мы не будем»,— сообщил Игорь Вдовкин.

Напомним, единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Как правило, сирены установлены на крышах зданий и на территории предприятий.