Звуки электросирены услышат жители Челябинской области

В МЧС сообщили, что волноваться не стоит, поскольку это будет проверка.

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25 марта, в среду, в Челябинской области будет проводиться плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, а также комплексной системы экстренного оповещения населения. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не паниковать.

«С 11:00 до 14:00 жители области в течение пяти минут будут слышать характерный сигнал „Внимание всем!“ — прерывистое звучание электросирен. Такие проверки проводятся ежегодно»,— сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве отмечают, что сигнал «Внимание всем» существует для того, чтобы оповещать население в случае возникновения ЧС, крупномасштабных аварий, катастроф, при угрозе стихийного бедствия и военных действий. Как правило, электрические сирены установлены на крышах зданий и на территории предприятий, а система оповещения находится в рабочем контроле круглосуточно.