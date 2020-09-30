Жители Челябинской области услышат вой сирен

Сигнал «Внимание всем» прозвучит в рамках плановой проверки.

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В пятницу, 2 октября, в Челябинской области будет проведена плановая проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения. Во всех муниципалитетах региона жители услышат электросирены и громкоговорители, а также электросирены локальных систем оповещения потенциально-опасных объектов.

«В период с 11:00 до 14:00 в рамках Всероссийской тренировки по гражданской обороне пройдёт плановая проверка. Кроме того, в 11:45 в течение одной минуты будет осуществлено замещение сигнала цифрового наземного телевизионного вещания передачей в эфир текстового информационного сообщения. Также с 11:45 до 11:47 через домофонную сеть компании ООО „Интерсвязь“ будет произведен запуск проверочного сообщения»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Кроме того, с 13:20 до 13:25 будут запущены электросирены и пункты речевого оповещения комплексной системы экстренного оповещения населения муниципальных и потенциально-опасных объектов.

Напомним, сигнал «Внимание всем» существует для оповещения людей в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций или катастроф. Обычно он подаётся электросиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий и предприятий. С целью проверки технического состояния устройств подобные мероприятия проводятся два раза в год.