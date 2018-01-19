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/ 14-летняя школьница из Магнитогорска насмерть разбилась во время тренировки в горах

14-летняя школьница из Магнитогорска насмерть разбилась во время тренировки в горах

Спортсменка вылетела за пределы спуска и разбила голову о камень.
сегодня в 12:19
  |  Происшествия

Накануне на территории горнолыжного курорта «Металлург-Магнитогорск» насмерть разбилась 14-летняя спортсменка. Девушка в составе тренировочной группы выполняла задание тренера. Во время спуска по квалификации «гигантский слалом» она вылетела за пределы трассы и упала.

По версии следствия, 17 января 2018 года 14-летняя девочка в составе группы из 11 спортсменов спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» из города Магнитогорска Челябинской области приехала в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» санаторий «Юбилейный» для тренировок под руководством тренера спортивного клуба. Во время очередного спуска по квалификации «гигантский слалом» при объезде установленных тренером флажков девочка упала и ударилась за пределами трассы головой об камень. От полученной травмы пострадавшая скончалась на месте. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Республике Башкортостан.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». Максимальные санкции данной части статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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