/ Общественная палата защитила Магнитогорск от «хамского» высказывания московского телеведущего

Город металлургов в эфире федерального канала назвали «задницей мира».

Южноуральский город металлургов — Магнитогорск — получил нелестную характеристику в прямом эфире программы «Международная пилорама». В ней зрителю рассказывают о мировой политической обстановке, при этом информация подается в ироничной манере. 20 января ведущий Тигран Кеосаян комментировал реплику Дональда Трампа о странах третьего мира. Президент США назвал их «вонючими дырами» или «задницами мира». Ведущий посчитал, что Гаити такого описания не заслуживает, и сравнил с «задницей» Магнитогорск. Южный Урал остро отреагировал на такой выпад. За Магнитогорск вступился представитель Общественной палаты Анатолий Макеев.

Даже далеко не дружественный нам чужестранец Трамп не позволил себе обозвать Россию вонючим словом, а Вы — гражданин России, получивший в ней бесплатное образование и другие социальные блага, и, по всей вероятности, обеспечившей Вас безбедным существованием, в ответ так неуважительно, грубо, по-хамски отозвались о городе Магнитогорске, который только в прошлом году получил почётное звание «Город трудовой славы». Не уважаете Вы, Тигран, Россию, не уважаете её настоящее и прошлое, поэтому вынужден напомнить Вам известное изречение великого русского поэта А. С. Пушкина: «Уважение к минувшему — вот черта, отделяющая образованность от дикости».

Успокойтесь, Тигран, успокойтесь. Магнитка не ждёт от Вас полагающегося в подобных случаях извинения. Мы, магнитогорцы, по-прежнему выходим на работу, делаем своё, очень полезное для Родины дело. Естественно, мы при этом не забываем весьма меткое изречение великого русского баснописца И. А. Крылова: «Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!».

Жаль только, что Вами собственноручно закапывается в пошлом и нечистоплотном, вонючем грунте Ваш природный талант ведущего журналиста телепрограммы НТВ. — обратился к ведущему «Международной пилорамы» Анатолий Макеев.

Реакция Тиграна Кеосаяна на реплику в его адрес неизвестна. Ведущий не проявил себя в социальных сетях, как и представители телеканала НТВ.