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Безопасность в школах Челябинска усилят после череды нападений

Специалисты обратят внимание на защищенность учреждений, а также информационную и психологическую безопасность.
сегодня в 14:15
  |  Общество

Правоохранители и педагоги намерены усилить меры по защите детей в учебных заведениях. Как утверждают эксперты, в этом вопросе важен комплексный подход. Также необходимо разработать систему взаимодействия представителей образовательной системы и правоохранительных органов, чтобы своевременно пресекать повторение инцидентов в Перми и Улан-Уде.

Дополнительно предложено ввести в каждом образовательном учреждении должность заместителя директора по безопасности. Предполагается, что он будет работать с педагогами, собирая общую информацию и, в случае необходимости, оперативно реагировать и привлекать правоохранительные органы. — подчеркнул заместитель начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Абдувалеев.

Напомним, 19 января, в одной из школ Улан-Удэ произошло нападение. 9-классник вооружился «коктейлем Молотова» и топором. От его рук пострадали, по предварительной информации, пять человек — ученики 7 класса и учитель. Следователи по данному факту возбудили уголовное дело, мотивы и полные обстоятельства происшествия выясняются.
Конфликт в Сосновском районе произошел 17 января, через 2 дня после пермской трагедии. В приволжском городе пострадали 15 человек, в Челябинской области — один школьник. Его увезли в больницу с ножевым ранением. Ученик 9 класса, принесший в школу нож, задержан. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

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