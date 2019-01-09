/ Спланированной провокацией назвали слухи о теракте в Магнитогорске эксперты

Горожан и всех южноуральцев призывают доверять лишь проверенным источникам.

Вокруг трагедии, которая произошла в Магнитогорске ранним утром 31 декабря, практически сразу начали появляться фейки и слухи. Распространяли их как отечественные, так и зарубежные источники, сообщает газета «Известия».

Сообщения, со ссылками на анонимные источники, гласили, что произошел теракт, силовики устроили перестрелку, а также о том, что в трагедии погибло более сотни людей. Доказательств ни одно издание не предоставляло. Подобные действия наблюдались после трагедии в Кемерово.

Слухи и вбросы о трагедии в Магнитогорске делали в Сети украинские пользователи, блогеры и профессиональные тролли. Они были организованы по той же схеме, что и фейки, появившиеся в Сети после пожара в Кемерово. — отмечает глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Кроме того, не реагировать на провокации и доверять лишь проверенным источникам призвал горожан и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Отметим, ранее эксперты назвали реакцию на трагедию в городе быстрой и адекватной. Это же подтвердили и местные жители.