/ О судьбе разрушенного в Магнитогорске дома рассказал Борис Дубровский

Сейчас предстоит демонтаж седьмого и восьмого подъезда домов.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский прокомментировал появившиеся в интернете заявления о якобы проведенных кулуарных экспертизах и о безопасности проживания в доме, разрушенном от взрыва в Магнитогорске. Их глава региона назвал «пляской на костях».

Другого выражения я употребить не могу, кто-то пытается плясать на костях. Начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно. Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса «Струна». По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно. — рассказал «Первому областному» Борис Дубровский.

Озвучил губернатор региона и дальнейший план работ по разрушенному дому. Сейчас предстоит демонтаж седьмого и восьмого подъездов дома, а также технический аудит сохранившихся подъездов. Как утверждает Борис Дубровский, с просьбой о проведении экспертизы обратились сами жители дома.

Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите, мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы. Действуем максимально открыто. — добавил губернатор Челябинской области.

Кроме того, глава региона отметил, что вся работа по ликвидации последствий обрушения подъезда велась максимально оперативно, а контроль за ходом ее выполнения осуществлял президент России Владимир Путин, который лично прибыл в Магнитогорск 31 декабря.

Отмечу высокий профессионализм и мужество спасателей, врачей, работников инженерных и транспортных служб, правоохранительных органов и социальной защиты населения, психологов, других специалистов. Реально занималась вся страна, Правительство РФ было сосредоточено на том, чтобы максимально эффективно и быстро реализовать все решения. — рассказал Борис Дубровский.

По словам губернатора области, сейчас важно завершить оказание всевозможной помощи пострадавшим, начиная от медицинской и заканчивая материальной.