/ Борис Дубровский доложил премьер-министру РФ о проделанной в Магнитогорске работе

Губернатор рассказал о поддержке пострадавших, новом жилье и судьбе дома № 164.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву о том, какие работы были проделаны в Магнитогорске, что планируется сделать в дальнейшем, а также о помощи тем, кто пострадал при трагедии.

Мы сейчас находимся в фазе, которую можно назвать фазой помощи людям, финансовой помощи там, где это возможно, и принятия решения о дальнейшей возможности эксплуатации остатков этого здания. — отметил Борис Дубровский.

Рассказал глава региона и о том, что из 65 миллионов рублей, которые были направлены из федерального бюджета на поддержку граждан, 66% уже доведено до пострадавших. С 3 января из 93 миллионов, направленных из областного бюджета, произведено 50% выплат.

Кроме того, 147 миллионов рублей из резервного фонда Правительства будут направлены на то, чтобы обеспечить жителей 7 и 8 подъездов постоянным жильем. На данный момент большинство из них живут у родственников. Те, кто обратился за помощью, получили финансирование на съем жилья.

Отчитался глава региона и о работе на месте трагедии. Там сейчас ведется демонтаж разрушенных подъездов 7 и 8. Как только работы будут завершены, начнутся проверки здания, которые и повлияют на окончательное решение по поводу дальнейшей судьбы дома.