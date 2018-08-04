/ Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске

Несколько дней назад в Катав-Ивановске произошел странный инцидент. Сторож местного полигона проснулся ночью от шума и увидел, что из леса на него движется человек в камуфляже и маске Человека-паука. С собой у неизвестного был нож. Сторож решил сразу звонить в полицию, не дожидаясь развития событий. Мужчина с ножом в то время изменил планы — вместо будки сторожа направился к деревянному уличному туалету и поджег его.
Оглянулся — и убежал. А пока я полицию вызывал, туалет сгорел. — рассказал сайту «Первый областной» сторож.
Поисками «супергероя», спалившего туалет, теперь занимается полиция. Личность его пока не установлена.