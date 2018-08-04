Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.45 +0.31 73.47 +0.05
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 10:50
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
Второй этап подготовил потенциальным ведущим немало сюрпризов.
/ Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске

Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске

Мужчина в костюме супергероя пришел на полигон ночью.
сегодня в 12:19
  |  Происшествия

Несколько дней назад в Катав-Ивановске произошел странный инцидент. Сторож местного полигона проснулся ночью от шума и увидел, что из леса на него движется человек в камуфляже и маске Человека-паука. С собой у неизвестного был нож. Сторож решил сразу звонить в полицию, не дожидаясь развития событий. Мужчина с ножом в то время изменил планы — вместо будки сторожа направился к деревянному уличному туалету и поджег его.

Оглянулся — и убежал. А пока я полицию вызывал, туалет сгорел. — рассказал сайту «Первый областной» сторож.

Поисками «супергероя», спалившего туалет, теперь занимается полиция. Личность его пока не установлена.

Данное сообщение было зарегистрировано. В настоящее время мы проводим проверку. — рассказали в полиции Усть-Катава.


Общество
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
  
02.07.2018
Силовики нагрянули на челябинскую городскую свалку
Общество
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
30.06.2018
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
Общество
Проблемы челябинской городской свалки обсудят в прямом эфире
27.06.2018
Проблемы челябинской городской свалки обсудят в прямом эфире
Общество
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
20.06.2018
Городская свалка в Челябинске прекратит работу 1 июля
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
сегодня в 14:48
Благотворительным забегом и фитнес-конкурсом встретили День железнодорожника. Фото
Общество
Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник
сегодня в 13:16
Популяцию уток-пингвинов в троицком монастыре поможет восстановить зоозащитник
Происшествия
Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске
сегодня в 12:19
Полиция разыскивает «человека-паука», поджегшего туалет на свалке в Катав-Ивановске
Общество
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
сегодня в 11:20
Сильный ветер и дождь будут сопровождать выходные
Общество
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
сегодня в 10:50
Участникам проекта «Лица» доверят выход в эфир новостной программы
Общество
Из-за аварии на водоводе затопило целый двор в Ленинском районе
  
сегодня в 10:23
Из-за аварии на водоводе затопило целый двор в Ленинском районе
Происшествия
Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета
сегодня в 10:10
Вертолет с вахтовиками рухнул после взлета
Общество
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
  
сегодня в 10:02
Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6