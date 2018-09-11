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/ ГИБДД останавливает водителей у закрытой свалки в Челябинске. Видео

ГИБДД останавливает водителей у закрытой свалки в Челябинске. Видео

Мусоровозы перенаправляют на другой полигон.
сегодня в 13:50
  |  Общество

Со вторника, 11 сентября, в черте Челябинска полностью перестала действовать городская свалка. Это значит, что на полигоне больше не принимают твердые бытовые отходы. На пути к свалке столпилось несколько крупногабаритных автомобилей. Подъезды к полигону охраняют сотрудники Госавтоинспекции и представители Минэкологии.

Разгрузить машину я еще не пытался. У нас приказ такой, стоять возле свалки. Директор скажет поехать, мы поедем. Все. Машину внутри не проверяли, если открыть — все вывалится. — рассказал один из водителей.

Весь транспорт перенаправляют в Сосновский район. Полигон в Полетаево способен вместить 400 тысяч кубов мусора. По прогнозам специалистов, ресурса сосновской свалки хватит на 11 месяцев.

Остается серьезный комплекс вопросов, который нам необходимо решить. Закрытие такого объекта — это очень сложный механизм, нужно еще решить много смежных вопросов. Сейчас все потоки перенаправляются на полигон в Полетаево. — сообщил сайту «Первый областной» первый заместитель главы Челябинска Юрий Параничев.

Специалисты обещают, что до прихода регоператора тарифы для населения останутся прежними.

Напомним, окончательное решение о закрытии городской свалки на днях озвучил губернатор Борис Дубровский. Глава региона назвал это событие историческим, поскольку попытки ограничить мусороприемник в черте города предпринимались на протяжении последних 30 лет. Запрет на сбор и утилизацию мусора позволит улучшить экологию в Челябинске.

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