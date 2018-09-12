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/ Закрытие городской свалки позволит снизить количество токсичных выбросов

Закрытие городской свалки позволит снизить количество токсичных выбросов

113 миллионов рублей выделено на создание необходимых объектов обращения с ТБО.
сегодня в 14:02
  |  Общество

Министр экологии Челябинской области рассказал о шагах, которые будут предприняты после закрытия свалки. Сбор отходов здесь прекращен на этой неделе. Положительный эффект от закрытия городской свалки очевиден.

30 лет Челябинск ждал решения о закрытии свалки. Оно было сложное. Здесь была проявлена воля губернатора Борис Дубровского. Нам было необходимо начать процесс рекультивации, без этого решения мы не могли этого сделать. Сначала будет проектирование, мы надеемся, что оно закончится к февралю 2019 года. Начнется первый этап — этап технической рекультивации свалки. Из тела свалки будут выведены газ и фильтрат, который впоследствии превратят в техническую воду. Этот процесс мы закончим к 2020 году. Тогда же можно будет сказать, что уровень токсичных выбросов снизился на 20%. — рассказал сайту «Первый областной» министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Областной бюджет будет субсидировать захоронения твердых бытовых отходов. В регионе появятся новые объекты обращения с мусором. На их строительство из федерального бюджета уже выделено 113 миллионов рублей.

Наша задача — снизить нагрузку на окружающую среду, ликвидировать несанкционированные свалки, построить цивилизованную систему сбора, утилизации и рекультивации мусора. И в текущем году на строительство инфраструктурных объектов нам удалось привлечь федеральные средства в размере 113 миллионов рублей. Челябинская область вошла в число первых 20 регионов, которым выделены деньги, поступающие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора производителями. Наш регион стал единственным, который уже приступил к освоению выделенных федеральных средств. — подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, 11 сентября в Челябинске полностью закрыли городскую свалку. Соответствующее решение приняли власти.

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