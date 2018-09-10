/ Борис Дубровский: «Закрытие свалки — это историческое событие»

Глава региона отметил значимость решения для экологии города-миллионника.

В Челябинске подошло к концу поэтапное закрытие городской свалки. Мусорный полигон прекратит принимать мусор во вторник, 11 сентября. По словам губернатора Бориса Дубровского, впервые решение о закрытии челябинской свалки было принято 29 лет назад. После чего власти предпринимали еще несколько попыток, но безрезультатно. Закрытие свалки было невозможно без создания альтернативной площадки для переработки ТБО.

Закрытие свалки — это историческое событие. Вступив в должность губернатора, я обозначил ликвидацию челябинской свалки как один из приоритетов, таким объектам не место в современных городах-миллионниках. 60 тысяч тонн вредных веществ в год генерирует свалка, этот показатель из года в год возрастал. Закрытие и последующая рекультивация свалки благополучно скажется на состоянии атмосферного воздуха в Челябинске и положительно отразится на его экологии. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Уже 11 сентября мусоровозы перестанут пускать на территорию свалки. Для охраны полигона выставят посты ГИБДД.

Напомним, в ходе аппаратного совещания в администрации Челябинска стало известно об окончательном закрытии городской свалки. Территорию в черте города перестанут использовать 11 сентября. После этого свалку рекультивируют, а вместо нее планируют создать сквер.