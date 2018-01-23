/ Мужчину зажало после столкновения ГАЗели и ВАЗа на Южном Урале

Последствия столкновения двух автомобилей попали на видео.

Сегодня, 23 января, на одной из улиц Кыштыма не поделили дорогу грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП отечественную легковушку искорежило, а 36-летнего водителя зажало в кабине. Мужчине потребовалась помощь спасателей.

23 января в 8:03 спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда областной службы выезжали на улицу Мира, где произошло ДТП, в ходе которого понадобилась помощь мужчине 1981 года рождения. Спасатели Кыштымского спасотряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего водителя ВАЗа, у которого зажало ноги. По предварительным данным, мужчина получил перелом ног. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

По предварительной информации, у пострадавшего диагностирован перелом конечностей. После деблокирования мужчину передали медикам. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

