/ Лосиха, вывезенная на эвакуаторе из Миасса, умерла в лесу

Егеря не смогли помочь животному.

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Вывезенную на эвакуаторе лосиху не удалось спасти. Как ранее сообщалось, животное забрело на территорию Миасса и представляло опасность для жителей. Лосиху удалось отогнать на окраину. Там выяснили, что она ранена. На подмогу позвали егерей.

Приехавшие из Златоуста егеря произвели по лосю несколько выстрелов дротиками с транквилизатором, после чего животное уснуло. Его погрузили на эвакуатор и увезли. — рассказали сайту «Первый областной» очевидцы.

Помочь животному не удалось. Лосиха погибла.

Напомним, участились случаи, когда животные выходят в город или выбегают на проезжую часть. Эксперты советуют звонить в ЕДДС или экологам, а не помогать самостоятельно. Это может быть опасно для жизни.