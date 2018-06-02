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/ Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+

Пассажирский поезд насквозь пробил лося сцепкой для вагонов. 18+

Животные массово выбегают из лесов после пожаров.
сегодня в 11:08
  |  Происшествия

В редакцию сайта «Первый областной» прислали шокирующее фото. На железнодорожных путях погибло животное. Лось вышел из леса и встал поперек рельсов. В этот момент на огромной скорости мчался пассажирский поезд. Электровоз насквозь пробил лося приспособлением для сцепки вагонов, находящееся впереди состава. Животное мгновенно погибло. Поезд еще какое-то время продолжал движение, сообщает собственный источник.

Жуть. Возможно этот лось находился совсем рядом с путями, а увидев свет фар встал на шпалы. Шансов отпрыгнуть в сторону у него не было. Сейчас часто лоси выбегают то на проезжую часть, то на жд дорогу. На это могли повлиять лесные пожары. — сообщает сайту «Первый областной» работник железной дороги.

Напомним, на днях в Миассе местные жители стали свидетелями гибели лося. Животное забрело на территорию города. Выяснилось, что оно раненое. Егери временно усыпили сохатого, чтобы оказать ему ветеринарную помощь, но лось погиб. А 25 мая в ДТП погибла жительница Челябинской области. Трагедия произошла из-за лося, который внезапно выскочил на дорогу перед автомобилем. Животное тоже скончалось.

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