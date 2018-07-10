/ Челябинский дайвер рассказал о сложности спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде

Застрявшие под землей испытали высокую психологическую нагрузку.

Сегодня в Таиланде завершилась спасательная операция, за которой следил весь мир. 12 детей и их тренер по футболу, оказавшиеся в ловушке в пещере больше двух недель назад, наконец смогли выйти на поверхность. Дайверы подняли всех 13 человек.

Детей спасали по одному, так что операция растянулась на 3 дня. Все школьники не смогли бы быстро преодолеть узкие проходы (около 40 сантиметров) в пещере, могла начаться паника. В итоге было решено надеть на каждого ребенка маску, закрывающую лицо. Через нее поступал воздух из закрепленного на спине баллона. Ребенка прижимал к себе дайвер, тем самым предупреждая панику. Оба держались за указывающий путь трос. Труднодоступные места ребенку также помогали преодолеть дайверы.

Как рассказал опытный дайвер из Челябинска Андрей Казанин, операция требовала серьезной подготовки от спасателей. В первую очередь нужно было просчитать, как поведет себя в воде ребенок, и постараться избежать паники, суеты, беспокойства.

Нахождение под водой — нагрузка выше средней тяжести. Это психически тяжело: плохая видимость, сильное течение заставляют человека испытывать страх и впадать в паническое состояние. Дайверу обязательно нужно было смотреть, как дети ведут себя под водой. Комфортно им или нет. Если ребенок впал в панику, его обязательно нужно успокоить: посмотреть в глаза, жестами успокоить дыхание, дать почувствовать рядом надежное плечо. — прокомментировал сайту «Первый областной» инструктор Андрей Казанин.

Дайвер сообщил о нескольких факторах, которые влияют на комфорт нахождения под водой. Во-первых, глубина: чем она больше, тем больше нужно кислорода. Во-вторых, движения человека. Если он плывет интенсивно, воздух тратится активнее, и, соответственно, время пребывания под водой сокращается. Также нужно учитывать физическую подготовку человека, например, объем легких.

Пещерный дайвинг — это отдельная квалификация, требующая дополнительной подготовки. Человек может просто не выйти на поверхность, из-за этого возникает паника. Возможно, в пещере были тяжелые условия для дайвинга. Кроме того, представьте состояние детей: вас тянет за руку под водой какой-то человек. Однако все завершилось благополучно, судя по данным СМИ. — продолжил Андрей Казанин.

Действительно, сейчас дети находятся в больнице. После 17 дней заточения они восстанавливают силы. Кроме того, подросткам необходимо ходить в солнцезащитных очках: после темноты пещеры глаза тяжело привыкают к свету. Врачи наблюдают спасенных мальчиков, обследуя на наличие инфекций. Как только будут получены хорошие результаты анализов, мальчикам разрешат увидеться с родителями не через стеклянный барьер.