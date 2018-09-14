/ Госавтоинспекторы разбудили жителей горящего дома в Варне. Видео

В строении находились семья и собака.

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Поздней ночью в частном секторе в Варне произошло возгорание, языки пламени заметили проезжавшие мимо сотрудники Госавтоинспекции. Они находились на дежурстве. Правоохранители разбудили жителей дома и помогли им выбраться, максимально подобравшись к эпицентру ЧП.

У нас произошел пожар, сгорели надворные постройки, забор, горела даже будка. В это время в ней была собака. Нас разбудили сотрудники ГИБДД около 3 часов ночи. Они перелезли через забор, постучались, спросонья мы испугались. Они сказали собраться и выходить. Пока мы все это делали, они собаку отцепили. Потом, до приезда пожарных, они помогали тушить дом. — рассказала сайту «Первый областной» пострадавшая Наталья Мурзина.

Героями той ночи стали старший лейтенант полиции Егор Запускалов и младший лейтенант полиции Кайрат Буканов. Благодаря их усилиям удалось предотвратить распространение пламени на жилые дома. Прибывшие по вызову пожарные потушили огонь.