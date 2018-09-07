/ Поселковые пожарные получили новую спецтехнику от губернатора

Борис Дубровский побывал в поселке Красногорский Челябинской области.

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский с рабочим визитом побывал в поселке Красногорский Еманжелинского района. Там открылось новое депо, а автопарк пожарной части пополнился новой техникой. В распоряжение представителей экстренного ведомства поступил современный «Урал».

Также в рамках рабочей поездки глава региона пообщался с пожарными. Они отметили, что функционал с представителями МЧС схож, а зарплаты — нет. Сотрудники обоих экстренных ведомств рискуют жизнями ради спасения людей.

Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с заработной платой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о повышении заработной платы работников в 2019 году. Этот вопрос выносится на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год. — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Новая машина — первый шаг по обновлению техники. Подразделения получат дополнительно 3 новых пожарных автомобиля. Всего в рамках реализации поручения Президента для нужд противопожарной службы региона будет закуплено 30 современных автомобилей.