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Крупный пожар в Чебаркуле уничтожил квартиру многодетной семьи. Видео

Одного ребенка срочно госпитализировали.
сегодня в 13:19
  |  Происшествия

Трагедия произошла вечером 8 сентября в Чебаркуле. По информации очевидцев, в квартире жила семья с пятью детьми. Во время пожара в квартире находился отец и трое детей, они успели выбраться на улицу.

В 18.23 08 сентября 2018 года поступило сообщение о загорании квартиры в городе Чебаркуль. Пожар был оперативно ликвидирован в 18.46. На загорание реагировали от противопожарной службы 9 человек, 2 единицы техники, от МЧС 11 человек, 4 единицы техники. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать замыкание проводки. Очевидцы сообщают, что один из детей был доставлен в больницу. Врачи не зафиксировали у ребенка серьезных травм, просто он находился в состоянии шока. Многодетная семья осталась без вещей и документов. Жители Чебаркуля в социальных сетях уже собирают деньги на помощь погорельцам.

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