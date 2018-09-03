/ Коровы и куры погибли на пожаре в Саткинском районе

Сарай с домашними животными внутри не удалось вовремя потушить.

Домашние животные стали жертвами пожара в Саткинском районе Челябинской области. ЧП произошло в воскресенье, 2 сентября, в поселке Сулея. Спасти скот не удалось, хозяин подворья проспал начало возгорания. Сообщение об огне поступило на пульт дежурному около 7 часов утра.

В 7 утра хозяин обнаружил пламя, когда оно уже охватило надворные постройки, кровлю гаража, веранду жилого дома. К моменту прибытия отделений 125-й ПЧ и 49 ПСЧ спасать от огня пришлось уже сам дом — полыхала его кровля. Усмирить огонь удалось лишь с помощью противопожарного водоема. Спасти животное и птиц не удалось. — сообщили сайту «Первый областной» в ФГКУ «1 ОФПС по Челябинской области».

Предположительной причиной трагедии называется короткое замыкание. Отметим, что человеческих жертв удалось избежать. Хозяин дома своевременно эвакуировался.

Еще один пожар произошел в эти выходные в поселке Озерки. Там огнем повредило баню. Новая постройка начала дымиться, когда хозяин решил попариться. Прибывшие на место пожарные справились с ситуацией, однако владельцу придется заняться восстановительными работами — повреждены кровля бани и внутренняя отделка.