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/ Малолетний «пират» на плоту покорил карьер в Челябинской области

Малолетний «пират» на плоту покорил карьер в Челябинской области

На помощь школьнику, оказавшемуся посреди водоема, приехали спасатели.
сегодня в 13:02
  |  Происшествия

Школьник-экстремал переполошил жителей Увельского района. На песочном карьере возле села Катаево южноуральцы заметили дрейфующий плот, а на нем 12-летнего мальчика. На призывы вернуться на сушу школьник не реагировал, а потому взрослым пришлось вызвать спасателей. На место выдвинулись сотрудники 33-й и 73-й пожарно-спасательных частей, а также трое спасателей Троицкого поисково-спасательного отряда.

Мальчик 2006 года рождения решил поиграть «в пиратов». Он увидел на берегу некое подобие плота, после чего и решил опробовать нехитрое плавсредство на местном песочном карьере. Ветер быстро вынес «пиратский фрегат» на середину водной глади. Стоит представить, что могло бы произойти, если бы не бдительность и неравнодушие посторонних людей. Утлое судёнышко могло не выдержать даже небольшого заплыва, ребёнок мог оступиться и оказаться в воде. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Мальчик около получаса покорял карьер, а потом причалил к берегу.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что за детьми нужно внимательно следить. С теми, кто долгое время находится без присмотра, необходимо вести регулярные профилактические беседы об опасности самостоятельного нахождения у водоемов, лесных пожаров, информировать о природных рисках.

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