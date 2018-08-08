Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.54 +63.54 73.56 +73.56
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+23 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу

Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу

Челябинскому ребенку собирают средства на пластические операции.
сегодня в 14:35
  |  Происшествия

Пострадавший после взрыва газа 10-летний мальчик снова попал в больницу. Мишу Калистратова доставили в хирургическое отделение, чтобы залечить пролежни. У него начались осложнения после длительного пребывания в реанимации.

После заживления открытых ран и нормализации самочувствия ребенку проведут цикл пластических операций. Они позволят избавиться от шрамов от ожогов. При попадании в лечебное учреждение у мальчика было повреждено 80% тела.

Сейчас 10-летнего мальчика готовят к пластическим операциям, как только его состояние стабилизируется. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Мальчику и его семье собирают деньги на реабилитацию. Пока все лечение для ребенка бесплатное, но за пластические операции Калистратовым придется платить самостоятельно. Благотворительную акцию подержали в администрации Металлургического района, гимназии мальчика и среди жителей.

Напомним, 20 июня на втором этаже жилого дома по улице Липецкой произошел взрыв. 5-литровый баллон с газом разорвался на балконе. Ударной волной повредило стены здания, разбились стекла. Несколько квартир оказались непригодны для жилья. Трагедия унесла жизни жительницы этой квартиры, женщина скончалась в ожоговом центре после двух недель пребывания в реанимации. Вторым пострадавшим оказался 10-летний мальчик.

Происшествия
Спасение мальчика на матраце, унесенном волной, сняли на видео
  
02.08.2018
Спасение мальчика на матраце, унесенном волной, сняли на видео
Происшествия
Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы
02.08.2018
Потерявший в ДТП под Саратовом отца и сестру мальчик вышел из комы
Общество
Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе
01.08.2018
Спасатели нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе
Общество
Пострадавший от взрыва газа 10-летний мальчик начал дышать самостоятельно
09.07.2018
Пострадавший от взрыва газа 10-летний мальчик начал дышать самостоятельно
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные
сегодня в 19:30
Мастер-класс по пластилиновой анимации пройдёт в эти выходные
Происшествия
Металлический штырь проткнул ногу рабочему в Магнитогорске
сегодня в 18:30
Металлический штырь проткнул ногу рабочему в Магнитогорске
Общество
Полпред остался доволен визитом в Челябинск
сегодня в 18:17
Полпред остался доволен визитом в Челябинск
Происшествия
«Он испугался, что она потянет его за собой»
сегодня в 17:54
«Он испугался, что она потянет его за собой»
Общество
«Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах
  
сегодня в 17:45
«Срочно уничтожить!» Опасный борщевик растет в челябинских дворах
Общество
Николаю Цуканову показали производство рельсов для ВСМ
сегодня в 17:29
Николаю Цуканову показали производство рельсов для ВСМ
Общество
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
сегодня в 17:04
Полпред и губернатор вручили подарок лучшему математику мира из Челябинска
Общество
Гериатр учит правильно жить пенсионеров в Миассе
сегодня в 16:34
Гериатр учит правильно жить пенсионеров в Миассе
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6