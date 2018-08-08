/ Пострадавший от взрыва газа на ЧМЗ мальчик снова попал в больницу

Челябинскому ребенку собирают средства на пластические операции.

Пострадавший после взрыва газа 10-летний мальчик снова попал в больницу. Мишу Калистратова доставили в хирургическое отделение, чтобы залечить пролежни. У него начались осложнения после длительного пребывания в реанимации.

После заживления открытых ран и нормализации самочувствия ребенку проведут цикл пластических операций. Они позволят избавиться от шрамов от ожогов. При попадании в лечебное учреждение у мальчика было повреждено 80% тела.

Сейчас 10-летнего мальчика готовят к пластическим операциям, как только его состояние стабилизируется. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

Мальчику и его семье собирают деньги на реабилитацию. Пока все лечение для ребенка бесплатное, но за пластические операции Калистратовым придется платить самостоятельно. Благотворительную акцию подержали в администрации Металлургического района, гимназии мальчика и среди жителей.

Напомним, 20 июня на втором этаже жилого дома по улице Липецкой произошел взрыв. 5-литровый баллон с газом разорвался на балконе. Ударной волной повредило стены здания, разбились стекла. Несколько квартир оказались непригодны для жилья. Трагедия унесла жизни жительницы этой квартиры, женщина скончалась в ожоговом центре после двух недель пребывания в реанимации. Вторым пострадавшим оказался 10-летний мальчик.