/ 8-летний ребенок застрял на подъездном козырьке в Челябинской области

Вызволять мальчика пришлось спасателям.

Забавы восьмилетнего школьника закончились обращением к сотрудникам поисково-спасательной службы. Юный покоритель высот взобрался на козырек подъезда одного из жилых домов на улице Тургенева в Златоусте. Омрачил ситуацию тот факт, что спуститься самостоятельно ребенок не смог. Чтобы обезопасить мальчика, неравнодушные жители обратились к специалистам. Инцидент произошел накануне, 27 мая.

Прибывшие спасатели при помощи лестницы добрались до ребенка, спустили его вниз. — пояснили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Операция благополучно завершилась без каких-либо последствий. Ребенок не пострадал. Его передали родственникам. Ранее сообщалось, что спасатели помогли девушкам, заблудившимся в лесу под Миассом.