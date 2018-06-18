/ 3-месячная девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра родителей

СК начал доследственную проверку.

В минувшие выходные в Ленинском районе Челябинска погиб ребенок. Малышу было всего 3 месяца. Сейчас обстоятельства трагедии устанавливают следователи. По предварительной версии, грудничок остался в воде во время купания без присмотра взрослых.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для этого проводится судмедэкспертиза для установления точных причин гибели грудничка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.