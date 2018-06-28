/ Неловкий ребенок застрял головой в перилах на Южном Урале

Спасатели сняли на видео процесс спасения.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Школьник из Миасса доставил родителям и спасателям множество неудобств из-за упавшей кепки. Накануне вечером, 27 июня, в местный спасотряд поступил вызов из дома по улице Молодежной. Сообщалось, что срочная помощь нужна ребенку. На место прибыла бригада со специнструментами и камерой.

Женщина сообщила спасателям, что ее 8-летний сынишка потянулся за упавшей кепкой, просунул голову между прутьями в подъездных перилах и не может вылезти назад. По приезде спасатели разжали прутья гидроинструментом и освободили мальчика. — сообщили сайту «Первый областной» в Миасском спасотряде.

Отметим, что мальчик не пострадал в результате произошедшего. «Скованным» ребенок пробыл около 20 минут. По завершении работ спасатели поделились видео с места.