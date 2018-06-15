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/ Скитавшуюся в Молдавии 3-летнюю девочку передали родным в Челябинске

Скитавшуюся в Молдавии 3-летнюю девочку передали родным в Челябинске

Малышка при поддержке детского омбудсмена вернулась на родину.
сегодня в 12:12
  |  Общество

Трогательная встреча состоялась накануне в челябинском аэропорту. 3-летняя девочка вернулась к родным после года скитаний в Молдавии. Приютить малышку решила ее тетя — сестра отца. Сейчас при поддержке детского омбудсмена оформляется опека над маленькой челябинкой.

У меня тревога была и радость. Целый год ждали, было много трудностей. Мы готовились к этой встрече, купили игрушек, одежды. Мы очень долго ждали. Буду воспитывать, заниматься с ней. Планы забрать ребенка были давно. Полина жила со мной долгое время, потом ее забрала мама, мы не стали настаивать. — рассказала сайту «Первый областной» Светлана Митькина.

Попасть на родину в Россию Полине удалось не с первого раза. Таможенники выявили нарушения режима при прохождении границы. У девочки не оказалось загранпаспорта. Сопровождающим неожиданно для себя самого оказался общественник ГУ ФСИН.

Я решил отметить день рождения на родине, в Молдавии, и собрать там всех родственников. Перед отъездом я случайно встретился с Ириной Буториной, от нее узнал про девочку. Понял, что без меня ничего не получится сделать, потому что знаю всю эту процедуру. — рассказал сайту «Первый областной» член общественного совета ГУ ФСИН Василий Катанэ.

Напомним, накануне сайт «Первый областной» рассказывал историю 3-летней девочки. Одинокую малышку нашли на вокзале в Кишиневе. Неизвестно, при каких обстоятельствах она там оказалась — неизвестно. Также родные не знают, где находится ее мать.

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Комментарии

Владислав
12:40, 15.06.2018
Молдавия или Мордовия? У автора видимо очень плохо с географией!!!

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