/ Спасатели нашли тело утонувшего в Копейске ребенка

Мальчика искали четыре дня.

Тело ребенка, утонувшего в карьере в поселке Бажово Копейского городского округа, достали со дна водоема. Мальчика, который спас от гибели трех своих друзей, искали 4 дня.



Факт нахождения тела ребенка подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве также пообещали предоставить подробности позднее.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 24 мая, в заполненном водой карьере «Шахты 201». Подросток вместе с друзьями играл на берегу карьера. Двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул.