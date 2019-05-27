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сегодня в 14:13
Спасатели нашли тело утонувшего в Копейске ребенка
Мальчика искали четыре дня.
/ Спасатели нашли тело утонувшего в Копейске ребенка

Спасатели нашли тело утонувшего в Копейске ребенка

Мальчика искали четыре дня.
сегодня в 14:13
  |  Происшествия

Тело ребенка, утонувшего в карьере в поселке Бажово Копейского городского округа, достали со дна водоема. Мальчика, который спас от гибели трех своих друзей, искали 4 дня.

Факт нахождения тела ребенка подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. В ведомстве также пообещали предоставить подробности позднее.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 24 мая, в заполненном водой карьере «Шахты 201». Подросток вместе с друзьями играл на берегу карьера. Двое 10-летних мальчиков упали в воду. 13-летний подросток, спасая их из воды, утонул.

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Комментарии

Светлана Першанина(Гамбур)
15:44, 27.05.2019
:'( :'( :'(

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