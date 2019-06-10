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сегодня в 16:33
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/ Неадекватного копейчанина в сауне задержали сотрудники охранного предприятия

Неадекватного копейчанина в сауне задержали сотрудники охранного предприятия

Мужчина душил девушку-администратора со словами «Хочешь ли ты жить?».
сегодня в 14:21
  |  Происшествия

Администратор сауны в Копейске чуть не лишилась жизни прямо на рабочем месте. Инцидент произошел в прошедшую пятницу, 7 июня. Как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе охранного предприятия «Витязь», в салон пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и снял номер на час.

Приняв водные процедуры, мужчина зашел в комнату администратора и заявил, что та украла у него деньги, и чтобы хоть как-то загладить свою вину, она должна вступить с ним в интимную связь. Получив отказ, мужчина впал в ярость. Он схватил девушку, заламывал ей руки, а затем и вовсе взял за волосы и стал душить. «Хочешь ли ты жить?» — кричал он, повторяя один и тот же вопрос. Каким-то чудом администратору удалось вырваться из рук безумца и нажать тревожную кнопку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе «Витязя».

Затем мужчина пытался оказать сопротивление бойцам ведомства и бросился на них с кулаками. Спустя несколько минут он был обездвижен и остановлен, а затем передан полиции.

Отметим, что в ОМВД Копейска сайту «Первый областной» подтвердили факт инцидента, добавив, что на данный момент проводится проверка.

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