/ 15-летнего подростка второй день ищут в реке в Челябинской области

Мальчик утонул.

На берегу реки Урал в Магнитогорске развернулась поисковая операция. Спецслужбы разыскивают 15-летнего ребенка, который отправился купаться на водоем, но утонул. Информация о трагедии поступила еще 28 мая, однако подросток до сих пор не найден, а потому поиски продолжаются.

На месте работают сотрудники 2 отряда, ОФПС по Челябинской области, водолазная группа поисково-спасательного отряда, сотрудники полиции, волонтеры. Поиски ведутся в береговой зоне. — проинформировали сайт «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, что в прошлые выходные на территории карьера в Копейске искали 13-летнего подростка. Он спас трех малышей, упавших в воду, однако сам не смог доплыть до берега. Мальчика отыскали только в понедельник, 27 мая, через два дня его похоронили.