/ Глава региона посетил пострадавших в больнице

С каждым Борис Дубровский пообщался лично.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский приехал во взрослую больницу, навестить пострадавших во время трагедии в Магнитогорске. С каждым он нашел время пообщаться лично, узнать о самочувствии и рассказать о дальнейших планах по решению вопросов пострадавших.

Глава региона рассказал, что будет сделано все возможное, чтобы людям было куда выписываться из больницы. Для этого жильцам обрушившегося подъезда № 7 будет предоставлено бесплатное общежитие или компенсирована стоимость съемной квартиры, пока не решится вопрос с постоянным жильем.

После этого глава региона вернется в штаб, где будет вести личный прием пострадавших.