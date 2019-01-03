/ Права и техпаспорт помогут восстановить пострадавшим в Магнитогорске

Полиция Магнитогорска помогает восстановить документы пострадавшим в трагедии людям. Водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортные средства, которые пришли в негодность или были утеряны, помогут восстановить в кратчайшие сроки.

Граждане могут обратиться по адресу: улица Советская, дом 42. График работы РЭО ГИБДД:

2 января 2019 года с 10 00 до 16.00;

3 января 2019 года с 12.30 до 20.30;

4 января 2019 года с 08.30 до 16.30;

5 января 2019 года с 08.30 до 16.30;

6 января 2019 года с 10.00 до 16.00;

7 января 2019 года с 10.00 до 16.00;