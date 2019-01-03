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/ Права и техпаспорт помогут восстановить пострадавшим в Магнитогорске

Права и техпаспорт помогут восстановить пострадавшим в Магнитогорске

Документы можно восстановить в кратчайшие сроки.
сегодня в 10:49
  |  Происшествия

Полиция Магнитогорска помогает восстановить документы пострадавшим в трагедии людям. Водительское удостоверение и регистрационные документы на транспортные средства, которые пришли в негодность или были утеряны, помогут восстановить в кратчайшие сроки.

Граждане могут обратиться по адресу: улица Советская, дом 42. График работы РЭО ГИБДД:

  • 2 января 2019 года с 10 00 до 16.00;

  • 3 января 2019 года с 12.30 до 20.30;

  • 4 января 2019 года с 08.30 до 16.30;

  • 5 января 2019 года с 08.30 до 16.30;

  • 6 января 2019 года с 10.00 до 16.00;

  • 7 января 2019 года с 10.00 до 16.00;

  • 8 января 2019 года с 10.00 до 16.00.

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